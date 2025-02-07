«Месси – лучший в истории! Все, что делает аргентинец, – это дар Бога! Не знаю, суждено ли еще родиться такому игроку». Хавбек «Акрона» Джурасович о форварде «Интер Майами»

Алекса Джурасович назвал лучшего футболиста в истории.

– Кто лучший игрок в истории футбола?

– Лионель Месси – лучший футболист в истории! Потому что все, что делает аргентинец, – это дар Бога!

Не знаю, суждено ли еще когда-нибудь родиться такому игроку, – сказал сербский полузащитник «Акрона ».