«Месси – лучший в истории! Все, что делает аргентинец, – это дар Бога! Не знаю, суждено ли еще родиться такому игроку». Хавбек «Акрона» Джурасович о форварде «Интер Майами»
Алекса Джурасович назвал лучшего футболиста в истории.
– Кто лучший игрок в истории футбола?
– Лионель Месси – лучший футболист в истории! Потому что все, что делает аргентинец, – это дар Бога!
Не знаю, суждено ли еще когда-нибудь родиться такому игроку, – сказал сербский полузащитник «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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