Хейлунд назвал Роналду величайшим в истории: «Он всегда был моим кумиром»
Расмус Хейлунд назвал Криштиану Роналду величайшим в истории.
– Кто G.O.A.T. (величайший в истории – Спортс’‘)?
– Криштиану. Он всегда был моим кумиром – с самого детства. Я болел за «Манчестер Юнайтед». Первое большое воспоминание – сезон-2007/08. Криштиану тогда был невероятен, – сказал форвард «МЮ».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports Premier League
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