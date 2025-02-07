Хейлунд назвал Роналду величайшим в истории: «Он всегда был моим кумиром»

Расмус Хейлунд назвал Криштиану Роналду величайшим в истории.

– Кто G.O.A.T. (величайший в истории – Спортс’‘)?

– Криштиану. Он всегда был моим кумиром – с самого детства. Я болел за «Манчестер Юнайтед». Первое большое воспоминание – сезон-2007/08. Криштиану тогда был невероятен, – сказал форвард «МЮ».