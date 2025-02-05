Назвавшая полицейского «тупым белым» форвард «Челси» Керр выступила в суде: «Было очевидно, что он не осознает своей власти и привилегий и никогда не задумывался, что может случиться с женщиной»

Футболистка «Челси» в суде объяснила, почему оскорбила полицейского.

В Лондоне проходят слушания по делу австралийской нападающей Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма » Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси » сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».

На суде Керр не признала вину ни по одному пункту обвинений.

В суде футболистке задали вопрос насчет того, почему она считала, что к ней относятся особым образом по причине расовой неприязни. Керр, находясь в участке, произнесла: «Все дело в гребаной расе».

«Я считала, что со мной обращались иначе из-за того, как они воспринимали мой цвет кожи. В особенности это касается констебля Ловелла.

Он обвинял меня во лжи, а потом арестовал меня за нанесение преступного ущерба, хотя Кристи сказала, что виновата только она. В то время мне казалось, что они пытаются повесить это на меня», – заявила нападающая.

Когда у Керр спросили о ее словах про Ловелла, она ответила: «Я пропустила пару стаканчиков, была уставшей, к тому же за 15-20 минут до этого находилась в состоянии боязни за свою жизнь и стресса».

Футболистка заявила, что сожалеет о том, как выразила свою мысль, но добавила: «Но я считаю, что по сути она все равно была уместна».

Керр заявила в суде, что верила, будто таксист «похитил» ее вместе с подругой и «взял в заложники». В полицейском участке она сослалась на изнасилование и убийство Сары Эверард представителем столичной полиции в 2023-м.

Констебль Ловелл якобы сказал: «Как вы думаете, станет ли таксист, который собирается изнасиловать и убить вас, везти вас в полицейский участок?» На это Керр ответила: «Вы больной человек».

В суде девушку попросили уточнить, почему она так сказала. Саманта объяснила: «Я подумала, что он смеется над тем, что с нами произошло. Я думала, что он пытается вывести меня из себя».

На вопрос о словах «вы буквально белый человек с привилегиями» Керр сказала: «Мне было очевидно, что он не осознает своей власти и тех привилегий, которые у него есть в тот момент или вообще в жизни, он никогда не задумывался о том, что может случиться с женщиной».