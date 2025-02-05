Полицейский, которого футболистка «Челси» Керр назвала «тупым белым», чувствовал себя «униженным». Он заявил об этом в суде
В Лондоне продолжаются слушания по делу австралийской нападающей «Челси» Саманты Керр, обвиняемой в оскорблении констебля полиции Стивена Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.
По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси» сказала полицейскому Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».
На суде Керр не признала вину ни по одному пункту обвинений.
Во время перекрестного допроса адвокат Керр Грейс Форбс отметила, что Ловелл сообщил о последствиях слов Керр лишь после изначального решения прокуратуры не выдвигать обвинения, хотя не упоминал об этом в своем первом заявлении. Он заявил, что инцидент травмировал его, лишь в декабре 2023 года, когда прокуратура запросила дополнительные доказательства – после этого Керр были предъявлены обвинения. Полицейский опроверг это, при этом отметив, что был «решительно настроен» преследовать Керр в уголовном порядке.
Отвечая на вопросы прокурора, Ловелл сказал присяжным, что почувствовал себя «расстроенным и униженным», когда его назвали «тупым».
– Как вы думаете, имеет ли ваша раса какое-либо отношение к происходящему?
– Нет. Наверное, упоминание о том, что я белый, расстроило меня.
– Не выдумали ли вы что-то, чтобы выдвинуть более серьезные обвинения?
– Нет, я этого не выдумывал, – сказал Ловелл.
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