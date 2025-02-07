Дуран забил впервые после перехода в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. У форварда дубль во 2-й игре за новую команду
Джон Дуран отметился первыми голами в составе «Аль-Насра».
Нападающий, приобретенный у «Астон Виллы» за 77+13 млн евро, сделал дубль в игре с «Аль-Фейхой» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Эта игра стала для колумбийца второй в новой команде. 3 февраля он вышел на поле в матче с «Аль-Васлем» в Лиге чемпионов Азии, но не отметился результативными действиями.
Подробно со статистикой 21-летнего Дурана можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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