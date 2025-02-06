«Аль-Наср» о том, что Дуран будет летать на тренировки из Бахрейна: «Фэйковые новости, смешные до отвращения. Джон любит Эр-Рияд, его дом рядом со стадионом»

«Аль-Наср» опроверг слухи о том, что Джон Дуран будет жить в Бахрейне.

The Sun написала , что колумбийский нападающий решил жить за пределами Саудовской Аравии и летать на тренировки на самолете из-за того, что не состоит в браке со своей сожительницей.

«Мы все слышали, что такое «фэйковые новости», но это фэйковые новости, смешные до отвращения! Мы рады, что наш клуб настолько значим.

Джон любит Эр-Рияд, его дом находится рядом с клубом и со стадионом. Он наш новый член семьи», – говорится в сообщении «Аль-Насра ».