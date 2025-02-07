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  • Эмери про аренду Рэшфорда: «У Маркуса все еще большой потенциал. Не хочу знать, почему он покинул «МЮ». Я счастлив, что он в «Астон Вилле»
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Эмери про аренду Рэшфорда: «У Маркуса все еще большой потенциал. Не хочу знать, почему он покинул «МЮ». Я счастлив, что он в «Астон Вилле»

Унаи Эмери рад аренде Маркуса Рэшфорда.

«Я очень доволен им, он сегодня великолепно работал на тренировке. У нас был совершенно нормальный разговор о футболе и о том, чего я от него хочу.

У него все еще большой потенциал. Я не хочу знать, почему он покинул «Манчестер Юнайтед». Я счастлив, что он здесь, постараюсь помочь ему вернуть былую игру», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoУнаи Эмери
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
ESPN
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