Эмери про аренду Рэшфорда: «У Маркуса все еще большой потенциал. Не хочу знать, почему он покинул «МЮ». Я счастлив, что он в «Астон Вилле»
Унаи Эмери рад аренде Маркуса Рэшфорда.
«Я очень доволен им, он сегодня великолепно работал на тренировке. У нас был совершенно нормальный разговор о футболе и о том, чего я от него хочу.
У него все еще большой потенциал. Я не хочу знать, почему он покинул «Манчестер Юнайтед». Я счастлив, что он здесь, постараюсь помочь ему вернуть былую игру», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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