«Ман Сити» дозаявил Хусанова, Гонсалеса и Мармуша для ЛЧ, они смогут сыграть против «Реала». Родри тоже включен

«Манчестер Сити» внес изменения в заявку команду на Лигу чемпионов.

Английский клуб включил защитника Абдукодира Хусанова , а также полузащитников Нико Гонсалеса и Омара Мармуша в заявочный лист клуба.

В то же время из заявки были исключены Кайл Уокер и Джош Уилсон-Эсбранд.

Витор Рейс , который был также приобретен «горожанами», не был включен в заявку, поскольку можно сделать только три изменения в составе.

Таким образом, Хусанов, Гонсалес и Мармуш смогут принять участие в стыковых матчах Лиги чемпионов против «Реала».

Также в заявку «Ман Сити» включен полузащитник Родри, восстанавливающийся после травмы крестообразных связок.