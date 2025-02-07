«Ман Сити» дозаявил Хусанова, Гонсалеса и Мармуша для ЛЧ, они смогут сыграть против «Реала». Родри тоже включен
«Манчестер Сити» внес изменения в заявку команду на Лигу чемпионов.
Английский клуб включил защитника Абдукодира Хусанова, а также полузащитников Нико Гонсалеса и Омара Мармуша в заявочный лист клуба.
В то же время из заявки были исключены Кайл Уокер и Джош Уилсон-Эсбранд.
Витор Рейс, который был также приобретен «горожанами», не был включен в заявку, поскольку можно сделать только три изменения в составе.
Таким образом, Хусанов, Гонсалес и Мармуш смогут принять участие в стыковых матчах Лиги чемпионов против «Реала».
Также в заявку «Ман Сити» включен полузащитник Родри, восстанавливающийся после травмы крестообразных связок.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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