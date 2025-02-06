В АПЛ могут сократить зимнее трансферное окно до двух недель и закрывать летнее окно до старта сезона

В Англии могут сократить зимнее и летнее трансферные окна.

В английской Премьер-лиге рассматривают возможность сокращения зимнего трансферного окна до двух недель и закрытия летнего трансферного окна до старта сезона, передает The Telegraph.

Владельцы и руководители 20 клубов АПЛ решат, будет ли предложение вынесено на голосование. Сегодня этот вопрос обговаривался на встрече представителей клубов.

Закрытие летнего окна до начала чемпионата Англии уже обсуждалось, инициатива даже была одобрена в прошлом, но затем от нее отказались, так как как в других лигах окно решили не закрывать до конца августа.

Однако считается, что такой шаг позволит клубам и тренерам свести к минимуму неудобства, связанные с возможными переходами футболистов после старта сезона. Есть вероятность, что инициативу обсудят с руководителями других лиг Европы.