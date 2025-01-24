Малафеев о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Люди живут, к сожалению, на такие деньги. Это возможно. Но если не сидишь на диване, а что-то делаешь, то точно сможешь зарабатывать больше»

Вячеслав Малафеев оценил слова Евгения Латышонка о финансовых расходах.

– Евгений Латышонок сказал в интервью, что готов жить в Питере на 30 тысяч рублей в месяц. А вы думаете, это реально?

– Я понимаю, о чем речь. Если человек не ходит в рестораны, если не покупает одежду, не ездит отдыхать хотя бы один раз в год, если у него нет автомобиля, потому что его содержать дорого, если он везде ходит пешком, если у него нет помощников, нянечки, уборщицы, и вообще если он не играет в футбол – наверное, чисто теоретически, на 30 тысяч рублей в месяц можно прожить.

И люди живут, к сожалению, на такие деньги. Это возможно. Но если у тебя даже есть нормальный телефон, и ты купил его за 100 тысяч рублей – это уже три месячных зарплаты.

Наверное, это был все-таки абстрактный ответ, для обсуждения. Но вот буквально на днях мы со знакомым говорили о том, что 100 тысяч рублей – уже ничего. Я ему сказал: «100 тысяч – это для тебя ничего. А люди живут и на меньшие деньги».

Так что все познается в сравнении. Где ты живешь, какие у тебя условия и возможности. Есть ли окружение, которое помогает. Очень щекотливая тема для нашей страны. Потому что все всегда хотят жить лучше. К сожалению, многим это не удается в связи с рядом обстоятельств. В определенных сферах нет таких заработных плат.

Но как человек, который занимается бизнесом, могу четко сказать: квалифицированные кадры – это большая редкость. И я бы платил больше, если нашлись бы люди, которые были бы в чем-то сильнее, чем я. Я готов за это платить. Не из-за того, что я – такой классный. И речь вообще не обо мне. А о том, что узкоспециализированных мастеров своего дела очень мало.

И если ты хочешь реализоваться и быть востребованным, даже если будешь высококлассным уборщиком, то можешь преуспеть. Обсуждают, что даже доставщики еды или курьеры зарабатывают больше, чем профессора. Хотя у них очень тяжелый труд.

Это выбор каждого, чем ты хочешь заниматься. И в нашей стране есть эти возможности. Вопрос в твоей реализации, хочешь ли ты зарабатывать в короткую, в длинную, что будешь делать.

Но профессиональные кадры очень нужны.

И если ты не сидишь на диване, а что-то делаешь, то точно найдешь, чем заниматься. И сможешь зарабатывать больше, чем 30 тысяч рублей в месяц, – сказал бывший вратарь «Зенита » Вячеслав Малафеев .