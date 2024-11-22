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  • «На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а Латышонку в Питере хватает, ха-ха. Пусть раскроет секрет». Вратарь «Акрона» Волков о тратах в месяц
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«На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а Латышонку в Питере хватает, ха-ха. Пусть раскроет секрет». Вратарь «Акрона» Волков о тратах в месяц

Сергей Волков из «Акрона» высказался о тратах Евгения Латышонка.

«Латышонок сказал, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц? Я думаю, он лукавит. На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а ему в Питере хватает, ха-ха. Ну, если ему хватает, пусть он раскроет секрет. (Смеется.)

Сколько денег в месяц нужно мне? У меня есть жена, ребенок, поэтому трат немало. Точные цифры не хотел бы называть, но намного больше, чем 30 тысяч рублей, конечно», – сказал голкипер «Акрона».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
деньги
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Латышонок
logoЗенит
logoСергей Волков 1995
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