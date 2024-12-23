Дюков о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Мне нужно чуть больше. Я человек неприхотливый»
Глава РФС ответил на вопрос, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.
– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни в месяц, сколько вы тратите?
– Я человек неприхотливый.
– Насколько неприхотливый? Голкиперу «Зенита» Латышонку необходимо 30 тысяч рублей, но без учета коммунальных платежей и с учетом питания на базе.
– Наверное, мне нужно чуть больше.
– И все же – сколько?
– Как говорят, «нам не нужно девятьсот, – два по двести и пятьсот», – сказал Александр Дюков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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