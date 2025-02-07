Гвардиола о расистских оскорблениях футболистки Шоу: «Это повсюду. Посмотрите на политиков! Говорят, что одна страна лучше другой. Сложно понять, как люди защищают такие глупости»

Пеп Гвардиола высказался о расизме, сексизме и политике.

Ранее футболистка «Ман Сити» Хадиджа Шоу подверглась расистским и сексистским оскорблениям после поражения от «Арсенала». Клуб обратился в полицию.

«Мы были бы счастливы, если бы это происходило только в мире футбола. К сожалению, это происходит везде. Посмотрите на политиков! Они говорят, что одна страна лучше другой, или что другие страны не важны, и всем приходится жить так.

К сожалению, это происходит во всем мире, и футбол – лишь одно из проявлений этого. Дело не только в том, что ты женщина или у тебя другой цвет кожи, и это якобы делает тебя лучше – мне действительно сложно понять, как люди умудряются еще защищать такие глупые вещи.

Я выражаю ей свою поддержку, как и всем людям, подвергающимся насилию на почве расизма, пола», – сказал главный тренер «Ман Сити ».