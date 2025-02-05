Футболистка «Ман Сити» Шоу подверглась расистским и сексистским оскорблениям после поражения от «Арсенала». Клуб обратился в полицию

«Манчестер Сити» обратился в полицию из-за оскорблений в адрес футболистки.

Клуб сообщил, что нападающая Хадиджа Шоу столкнулась с оскорблениями расистского и сексистского характера после поражения «горожан» от «Арсенала » (3:4) в воскресном матче женской Суперлиги.

«Манчестер Сити» был потрясен, узнав, что Хадиджа Шоу подверглась расистским и сексистским оскорблениям после воскресного матча. Дискриминация любого рода, будь то на стадионах или в интернете, недопустима, подобному нет места ни в игре, ни за ее пределами.

Хадиджа решила не публиковать эти сообщения, чтобы не привлекать внимания к мерзким личностям, которые их отправляли. Их содержание было передано властям. Будет проведено расследование, клуб полностью поддерживает Хадиджу в связи с отвратительным обращением, которому она подверглась», – говорится в заявлении «Манчестер Сити ».