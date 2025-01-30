«Скоро все европейцы выучат русский язык! Вспомните Кеннеди: «Учите физику или скоро будете учить русский». И ФИФА, и МОК на нем заговорят». Байдачный о словах Гвардиолы про общение с Хусановым
72-летний экс-тренер прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о том, что для взаимодействия с Абдукодиром Хусановым придется выучить русский или узбекский.
«Думаю, Гвардиола в шутку по поводу русского языка сказал. Не думаю, что ему так интересен русский язык.
Он просто указал на то, что в его команду пришел некомпетентный на этот момент человек. Его надо как-то научить играть и объяснить все остальное. Для этого надо пригласить человека, который владеет русским, либо самому учить. А если он хочет поддержать Хусанова, то пусть лучше узбекский выучит.
Скоро вообще все европейцы выучат русский язык! Подзабыли уже. Вспомните прекрасные слова Кеннеди: «Учите физику или скоро все будете учить русский язык». Это было после запуска нашего спутника.
Думаю, скоро придут времена, и там все заговорят на русском: ФИФА, МОК. Хорошо они по-русски заговорят. Я в это верю», – сказал бывший главный тренер сборной Беларуси.
Гвардиола о Хусанове: «Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий