«Скоро все европейцы выучат русский язык! Вспомните Кеннеди: «Учите физику или скоро будете учить русский». И ФИФА, и МОК на нем заговорят». Байдачный о словах Гвардиолы про общение с Хусановым

Анатолий Байдачный считает, что русский язык скоро массово распространится.

72-летний экс-тренер прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о том, что для взаимодействия с Абдукодиром Хусановым придется выучить русский или узбекский.

«Думаю, Гвардиола в шутку по поводу русского языка сказал. Не думаю, что ему так интересен русский язык.

Он просто указал на то, что в его команду пришел некомпетентный на этот момент человек. Его надо как-то научить играть и объяснить все остальное. Для этого надо пригласить человека, который владеет русским, либо самому учить. А если он хочет поддержать Хусанова, то пусть лучше узбекский выучит.

Скоро вообще все европейцы выучат русский язык! Подзабыли уже. Вспомните прекрасные слова Кеннеди: «Учите физику или скоро все будете учить русский язык». Это было после запуска нашего спутника.

Думаю, скоро придут времена, и там все заговорят на русском: ФИФА , МОК . Хорошо они по-русски заговорят. Я в это верю», – сказал бывший главный тренер сборной Беларуси.

Гвардиола о Хусанове: «Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»