Пас о будущем: «Играть за «Реал» было бы мечтой»

Нико Пас мечтает когда-нибудь вернуться в «Реал».

Полузащитник перешел в «Комо» из «Мадрида» летом, однако у испанского клуба есть возможность выкупить его обратно в следующие три года.

«Сейчас нет смысла говорить о будущем, я только начинаю, и это всего лишь мой первый год.

Я сосредоточен на ежедневном улучшении результатов вместе со своим тренером Фабрегасом и с «Комо», который стремительно развивается.

В будущем, кто знает... Играть за «Реал Мадрид» было бы мечтой», – сказал Пас.

Пас о «Реале»: «Я получал столько времени, сколько заслуживал, играя с лучшими в мире. С детства восхищался Модричем и Кроосом, Родриго – один из самых техничных игроков, что я видел»