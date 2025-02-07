Пас о будущем: «Играть за «Реал» было бы мечтой»
Нико Пас мечтает когда-нибудь вернуться в «Реал».
Полузащитник перешел в «Комо» из «Мадрида» летом, однако у испанского клуба есть возможность выкупить его обратно в следующие три года.
«Сейчас нет смысла говорить о будущем, я только начинаю, и это всего лишь мой первый год.
Я сосредоточен на ежедневном улучшении результатов вместе со своим тренером Фабрегасом и с «Комо», который стремительно развивается.
В будущем, кто знает... Играть за «Реал Мадрид» было бы мечтой», – сказал Пас.
Пас о «Реале»: «Я получал столько времени, сколько заслуживал, играя с лучшими в мире. С детства восхищался Модричем и Кроосом, Родриго – один из самых техничных игроков, что я видел»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TyC Sport
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