Глеб о Гвардиоле в «Барсе»: «Моя вина, что у нас не сложилось. Обидно, что рядом не было человека, как Венгер, чтобы помочь мудрым советом. Пеп решил просто: не хочешь – есть другие»

Александр Глеб высказался о сложностях в отношениях с Пепом Гвардиолой в «Барсе».

Экс-полузащитник сборной Беларуси выступал за «блауграну» с 2008 по 2011 год.

– Когда Гвардиолу пригласил в «Барселону», он был даже моложе тебя сегодняшнего. Может, его неопытность также повлияла, что не наладились взаимоотношения? Взять нынешнюю ситуацию с Хусановым в «Манчестер Сити». Хосеп сказал: мол, мне надо выучить русский или узбекский язык, чтобы помочь парню быстрее адаптироваться в команде. Но ведь в случае с тобой он не пошел навстречу, даже не заикался о необходимости освоить русский…

– Гвардиоле тогда было тридцать восемь. Молодой тренер, которому довольно неожиданно доверили руководить первой командой после ее неудачного выступления в предыдущем сезоне.

Конечно, он сильно переживал за свою работу, поскольку получил шикарный шанс зацепиться. Такой подбор футболистов! Все хотят играть, все с характером, амбициями. Просил меня быстрее выучить испанский, чтобы интегрироваться в команду, старался найти контакт. Понятно, что у него не было достаточного опыта, ведь самостоятельно проработал лишь год в «Барселоне-Б», выступавшей в третьей испанской лиге.

Я же подходил ко взаимоотношениям «тренер – игрок» с мерками, к которым привык при общении с Арсеном Венгером. Одно недопонимание, второе, третье… Я стал вспыльчивым, раздражительным, во всем искал виновных, только не самого себя.

Обидно, что рядом не оказалось человека, такого опытного, как Венгер, чтобы успокоил, нашел правильные слова, подсказал, как исправить сложившуюся ситуацию, помог бы мудрым советом. Гвардиола же решил по-простому: не хочешь – есть другие, кто с удовольствием займет твое место. Не хочу пенять на его молодость. В том, что у нас не сложилось, моя вина, – сказал Александр Глеб.

Глеб об игре с Месси: «Он творил нечто невероятное. Восторгались даже такие звезды, как Анри. В «Барсе» ему и Ибрагимовичу было непросто – есть Лео, а вы где-то рядом»