  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глеб о Гвардиоле в «Барсе»: «Моя вина, что у нас не сложилось. Обидно, что рядом не было человека, как Венгер, чтобы помочь мудрым советом. Пеп решил просто: не хочешь – есть другие»
23

Глеб о Гвардиоле в «Барсе»: «Моя вина, что у нас не сложилось. Обидно, что рядом не было человека, как Венгер, чтобы помочь мудрым советом. Пеп решил просто: не хочешь – есть другие»

Александр Глеб высказался о сложностях в отношениях с Пепом Гвардиолой в «Барсе».

Экс-полузащитник сборной Беларуси выступал за «блауграну» с 2008 по 2011 год.

– Когда Гвардиолу пригласил в «Барселону», он был даже моложе тебя сегодняшнего. Может, его неопытность также повлияла, что не наладились взаимоотношения? Взять нынешнюю ситуацию с Хусановым в «Манчестер Сити». Хосеп сказал: мол, мне надо выучить русский или узбекский язык, чтобы помочь парню быстрее адаптироваться в команде. Но ведь в случае с тобой он не пошел навстречу, даже не заикался о необходимости освоить русский…

– Гвардиоле тогда было тридцать восемь. Молодой тренер, которому довольно неожиданно доверили руководить первой командой после ее неудачного выступления в предыдущем сезоне.

Конечно, он сильно переживал за свою работу, поскольку получил шикарный шанс зацепиться. Такой подбор футболистов! Все хотят играть, все с характером, амбициями. Просил меня быстрее выучить испанский, чтобы интегрироваться в команду, старался найти контакт. Понятно, что у него не было достаточного опыта, ведь самостоятельно проработал лишь год в «Барселоне-Б», выступавшей в третьей испанской лиге.

Я же подходил ко взаимоотношениям «тренер – игрок» с мерками, к которым привык при общении с Арсеном Венгером. Одно недопонимание, второе, третье… Я стал вспыльчивым, раздражительным, во всем искал виновных, только не самого себя.

Обидно, что рядом не оказалось человека, такого опытного, как Венгер, чтобы успокоил, нашел правильные слова, подсказал, как исправить сложившуюся ситуацию, помог бы мудрым советом. Гвардиола же решил по-простому: не хочешь – есть другие, кто с удовольствием займет твое место. Не хочу пенять на его молодость. В том, что у нас не сложилось, моя вина, – сказал Александр Глеб.

Глеб об игре с Месси: «Он творил нечто невероятное. Восторгались даже такие звезды, как Анри. В «Барсе» ему и Ибрагимовичу было непросто – есть Лео, а вы где-то рядом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Прессбол»
logoЛа Лига
logoБарселона
logoАлександр Глеб
logoБарселона Б
logoПеп Гвардиола
logoАрсен Венгер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глеб о «Барсе»: «Я ссорился с Гвардиолой, обижался на него. А надо было терпеть и пахать»
4123 ноября 2021, 07:47
Глеб о Месси: «Гвардиола рявкнул на него, Хави подошел: «Пеп, это же Лео. Успокойся»
13020 марта 2020, 21:10
Глеб о том, почему не заиграл в «Барсе»: «Сам виноват. Я был слишком нервным»
1911 сентября 2019, 17:30
Глеб о работе с Гвардиолой в 2008-м: «Ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех»
17613 января 2018, 20:42
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий взял 2-й титул в Китае – вновь Суперкубок. «Шанхай Шэньхуа» уступал 1:2, но обыграл «Шанхай Порт», забив на 94-й и 97-й
1911 минут назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» играет с «Ростовом», «Спартак» против «Динамо»
19214 минут назадLive
Спортс’’ покажет новый сезон Суперлиги Китая. 1-я трансляция «Шанхая» Слуцкого – матч 1-го тура 22 февраля
417 минут назад
🏆 «Шанхай» Слуцкого взял Суперкубок Китая, дважды забив «Шанхай Порт» в добавленное время – 3:2!
5020 минут назад
«Милан» может арендовать Феликса у «Челси» на следующий сезон за 8-10 млн евро с правом выкупа за 30-35 млн
432 минуты назад
Назвавшая полицейского «тупым белым» Керр отрицает желание его оскорбить: «Не это имела в виду. Из-за власти и привилегий им никогда не понять, через что мы прошли»
4340 минут назад
Симеоне перед «Реалом»: «Думаю не о том, как будет действовать судья, а о том, как мы сыграем. Возможно, вам нужны ответы на эти споры, но я сосредоточен на матче»
541 минуту назад
Дюков о недопуске молодежки к отбору на Евро: «К нам есть изменение в настроениях. Представитель УЕФА об этом четко сказал»
16сегодня, 12:46
«Ман Сити» дозаявил Хусанова, Гонсалеса и Мармуша для ЛЧ, они смогут сыграть против «Реала». Родри тоже включен
20сегодня, 12:39
Анчелотти о словах Тебаса: «Никто не сошел с ума. Требовалось объяснение. Изменение системы. Говорят, система благоприятствует «Реалу», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают»
37сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас ответил Анчелотти на слова про судейство: «Реал» входил в руководство RFEF до ноября 2023 года и даже «му» не сказал. Тогда уже было известно о Негрейре, почему не было никаких предложений?»
2 минуты назад
Дженас об отправке интимных фото коллегам с BBC: «Это было неуместно, я совершил ошибку. Мне повезло работать на телевидении, и нужно вернуться лучшим человеком»
16 минут назад
Пас о будущем: «Играть за «Реал» было бы мечтой»
329 минут назад
Гафин о возможности возвращения Захаряна в «Динамо»: «Если у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его»
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Фейху», «Аль-Ахди» Фирмино сыграет с «Аль-Фатехом»
151 минуту назадLive
Товарищеский матч. ЦСКА играет с «Циндао Вест Кост» из Китая
855 минут назадLive
ФИФА резко снизила стоимость билетов на клубный ЧМ на фоне слабых продаж. Цены на матчи плей-офф упали на 385 долларов
457 минут назад
Фаулер о Хавертце в атаке: «Нужен кто-то получше, если «Арсенал» стремится выиграть АПЛ и ЛЧ. Не думаю, что он был таким стабильным, как ему бы хотелось»
557 минут назад
Нико Пас: «Хотел бы выиграть с Месси следующий чемпионат мира»
5сегодня, 12:47
«Защиты у «Баварии» просто нет. Упамекано можно выкинуть, большинство ошибок исходит от него. Удивительно, в «Лейпциге» он был хорош». Класнич об обороне мюнхенцев
5сегодня, 12:28
Рекомендуем