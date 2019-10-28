Бывший полузащитник рассказал о том, как в команде относились к .

«На тренировке никто даже голос на него не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него, Месси просто мяч выбил и ушел с тренировки.

Хави подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся». Там все звезды мирового уровня, кто там кому-то будет указывать, что делать и как жить.

Про него шепотом говорили. Когда он какую-то игру проведет, какой-то сумасшедший гол забил, там что-то дал, отвозил. Там просто иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шепотом [говорили], знаешь: «Ты видел, что маленький делал сегодня?».

Они его «маленьким» назвали, потому что если б «Лео» – услышит. Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважают.

Он особенный. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал Глеб.