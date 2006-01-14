Глеб о работе с Гвардиолой в 2008-м: «Ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех»

Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что сейчас с уважением относится к , с которым ему довелось поработать в «Барселоне».

– Ты говорил, что тогда Гвардиола не впечатлил тебя, как тренер.

– Я просто думаю, что ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех. Годы понадобились, чтобы адаптироваться к ее стилю игры.

А Гвардиола тогда только набирался опыта, сейчас он наверняка намного сильнее. С уважением к нему отношусь, – сказал Глеб.

Гвардиола возглавил основной состав «Барселоны» в 2008 году. Глеб стал одним из первых приобретений тренера. В 2008 году полузащитник перешел в «Барселону» из .