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    Глеб о работе с Гвардиолой в 2008-м: «Ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех»

    Теги Александр Глеб Барселона примера Испания Пеп Гвардиола

    Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что сейчас с уважением относится к Пепу Гвардиоле, с которым ему довелось поработать в «Барселоне».

    – Ты говорил, что тогда Гвардиола не впечатлил тебя, как тренер.

    – Я просто думаю, что ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех. Годы понадобились, чтобы адаптироваться к ее стилю игры.

    А Гвардиола тогда только набирался опыта, сейчас он наверняка намного сильнее. С уважением к нему отношусь, – сказал Глеб.

    Гвардиола возглавил основной состав «Барселоны» в 2008 году. Глеб стал одним из первых приобретений тренера. В 2008 году полузащитник перешел в «Барселону» из «Арсенала».

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