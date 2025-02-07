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  • Глеб об игре с Месси: «Он творил нечто невероятное. Восторгались даже такие звезды, как Анри. В «Барсе» ему и Ибрагимовичу было непросто – есть Лео, а вы где-то рядом»
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Глеб об игре с Месси: «Он творил нечто невероятное. Восторгались даже такие звезды, как Анри. В «Барсе» ему и Ибрагимовичу было непросто – есть Лео, а вы где-то рядом»

Александр Глеб рассказал об игре в одной команде с Лионелем Месси.

Экс-полузащитник сборной Беларуси выступал с аргентинцем за «Барселону» с 2008 по 2011 год.

– Плечом к плечу ты тренировался и играл с великим Лионелем Месси. Каково это?

– Фантастика! Когда я пришел в «Арсенал», восторгался мастерством Анри, Пиреса, Бергкампа. Конечно, знал, что Месси – талантливейший футболист. Но не думал, что настолько великий.

Нечто невероятное он творил на тренировках, в играх. Настолько быстрая работа ног, мяч будто бы привязан к ним, обороняться против него невероятно сложно. В команде нас до такой степени впечатляли его дриблинг, удары, что парни шептались: «Это немыслимо, такого быть не может».

Восторгались все, даже такие звезды, как Анри. Лионель – человек довольно замкнутый, у него свой небольшой круг общения. Понятно, что он крайне ограничен в передвижении: куда бы ни вышел, народ моментально сбегался. Популярность – сумасшедшая! Непосильное, должен заметить, бремя.

– Гвардиола не скрывал, что строил «Барселону» под Месси. Не все это принимали – с теми же Ибрагимовичем и Это′О были серьезные конфликты. Правильно ли поступал тренер при наличии в его распоряжении стольких звезд?

– Этот вопрос надо задать ему. Конечно, ребята, которые были в своих командах лидерами – Анри, Ибрагимович, – приходили в «Барселону» с теми же амбициями, а там нужно было отойти на второй план. Есть Месси, а вы где-то рядом. И им было непросто, – сказал Александр Глеб.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Прессбол»
logoЗлатан Ибрагимович
logoБарселона
logoТьерри Анри
logoЛионель Месси
болельщики
logoАлександр Глеб
logoПеп Гвардиола
logoАрсенал
logoДеннис Бергкамп
logoСамюэль Это′О
logoЛа Лига
logoРобер Пирес
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