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Флик просит боссов «Барсы» продлить контракт с де Йонгом. Тренер видит хавбека важной частью проекта

Ханси Флик хочет сохранить Френки де Йонга в «Барселоне».

Немецкий тренер надеется, что клуб приложит все усилия, чтобы до конца сезона продлить соглашение с нидерландским полузащитником, пишет Diario Sport.

Флик видит де Йонга в своем долгосрочном проекте и постепенно делает его все более важной фигурой. Одним из немногих требований Флика после назначения в «Барсу» было сохранение де Йонга. Тренер был убежден, что Френки – один из лучших полузащитников Европы, и что его продажа ослабит проект.

Флик постепенно вводил нидерландца в игру после травмы голеностопа, однако теперь, похоже, именно де Йонг займет место в опорной зоне в важных матчах вместо Марка Касадо.

Контракт де Йонга истекает в 2026 году, «Барса» ясно дала понять ему и его окружению, что если соглашение не будет достигнуто летом, клуб выставит его на трансфер. Френки получил предложение о продлении еще в прошлом году, но так и не ответил, из-за чего клуб считает его уже недействительным.

Тем не менее «Барса» начинает новые переговоры с пониманием, что игрок ставит приоритет на то, чтобы остаться. Де Йонг чувствует себя комфортно в Барселоне и теперь начинает ощущать свою важность в команде.

Главной проблемой является зарплата, которую полузащитник должен получить в следующем сезоне. Де Йонг продолжает получать отсроченные выплаты, согласованные во время пандемии, и на следующий год эта сумма будет значительной. «Барса» предлагала долгосрочный контракт, который позволил бы распределить часть этих выплат на несколько лет, но сам футболист скептически относился к этому варианту, так как уже пошел на многие уступки.

Отмечается, что в этот раз ситуация может измениться.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoМарк Касадо
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