Глава «Зенита» о Суперлиге: «Будем внимательно наблюдать за этим, поскольку остаемся изолированными от официальных матчей»

В «Зените» высказали свое отношение к Суперлиге Европы.

– Какое отношение у «Зенита» к Суперлиге?

– Я был свидетелем, как снежный ком на голову, было объявлено о создании Суперлиги, я тогда работал в органах УЕФА. Самое печальное было в том, что творцы этой лиги держали все до последнего момента в тайне, хотели поставить перед фактом, что было их ошибкой.

Потом были юридические разбирательства с Еврокомиссией, которая признала за ними право проводить турнир, но было отрицательное мнение и болельщиков, и лиг. В свое время я общался и с президентом «Реала», и с президентом «Ювентуса». Речь шла не о приглашении, было простое обсуждение.

Можно много анализировать и думать об этом, поэтому благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, но тем не менее на основе Еврокомиссии они это дело обсуждают. Мы будем внимательно наблюдать за этим, потому что находимся в особых условиях, когда остаемся изолированными от международного футбола, от официальных матчей. Поэтому прогнозировать очень трудно.

Вы видели реакцию докладчика из Ла Лиги, он считает, что это может разрушить национальные лиги, в этом есть доля истины. Изначально идея Суперлиги базировалась на закрытых лигах США, громкие заявления, что наши болельщики будут иметь бесплатный доступ, что называется, бесплатный сыр есть только в мышеловке. Поэтому я думаю, что история не закончена. Самое главное, чтобы интерес к футболу не был подвергнут рискам, – сказал председатель правления «Зенита ».