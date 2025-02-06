Представитель Ла Лиги Бланко о Суперлиге: «Самовлюбленный, элитарный проект. Ощущение, что все несерьезно, каждый месяц они вводят новые проекты. Ценность спорта в Европе зависит от национальных лиг»

В Ла Лиге высказали свое отношение к проекту Суперлиги.

– Еврокомиссия дала разрешение Суперлиге проводить европейские состязания. Юридически дорога для Суперлиги открыта. Мадридский «Реал» – один из авторов этой идеи. Если Суперлига аккумулирует не два, пять или 10 миллиардов, финансовый вопрос будет выглядеть иным. Как вы видите ситуацию, если Суперлига все‑таки завербует себе достаточно сторонников среди клубов, в том числе испанских. Какова будет судьба чемпионата Испании и Лиги чемпионов? (Вопрос от председателя правления «Зенита» Александра Медведева).

– Я в этом особо не разбираюсь, я с этим не работаю. Я работаю на кабинет президента лиги. Если мы говорим о Суперлиге, это достаточно самовлюбленный, элитарный проект. Который ввел три модели, и каждый месяц они вводят новые проекты. Есть ощущение, что все это несерьезно. Ценность спорта в Европе зависит от национальных лиг. Это сильные лиги, которые дают возможность расти всем. Национальные лиги делятся с клубами деньгами. И есть некая закрытая модель, где созданы лиги, где есть уровни конкуренции, все это станет невозможным.

Будет структура, где одни и те же клубы будут соревноваться друг с другом вечно. Европейский спорт основывается на ТВ, а Суперлига предлагает модель, где ТВ будет бесплатно. Президент Ла Лиги сказал, что это невозможно. Но мир сейчас переходит на модель платной подписки, это очевидно. И мы тоже должны ориентироваться на платную модель. Суперлига в таком случае просто разрушит национальные лиги. Что хочет смотреть фанат? Он хочет видеть свои любимые команды, с лучшими составами, против сильных соперников.

Мы не считаем, что наши цели схожи. С нашей точки зрения, будущее должно выглядеть по‑другому. Основной рынок ТВ – это английские фанаты, они даже выходят на улицу, протестуя против создания Суперлиги. У нас тоже должны быть сильные клубы, чтобы противостоять Суперлиге, – сказал директор клубного офиса испанской Ла Лиги Хайме Бланко.