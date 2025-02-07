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Глава Федерации футбола Петербурга о трансферах «Зенита»: «Наш футбол становится интереснее. Зрелищность не должна страдать, играют для зрителей»

Глава федерации футбола Санкт-Петербурга поддержал трансферы «Зенита».

В январе сине-бело-голубые купили полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике за 35 млн евро.

«Мне кажется, что все приобретения, которые делают топ-клубы нашей лиги, включая и «Зенит», как раз работают на то, чтобы в период достаточно серьезных санкций российский футбол был интересным. Мне кажется, что здесь это очень важно для привлечения, в том числе таких топовых игроков.

Много тех, кто критикует за это, в том числе и «Зенит». Но мне кажется, что тем самым наш футбол становится интереснее и дает возможность коммуникации. Потому что мы все прекрасно понимаем ограничения, которые есть на нашей сборной и клубах. Зрелищность не должна страдать, потому что в футбол играют для зрителей, которые приходят на стадионы», — сказал Александр Бельский.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoЛуис Энрике Андре
Александр Бельский
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