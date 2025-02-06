У Бардачева парализовало часть лица, «Зенит» помогает 18-летнему игроку с лечением («Мутко против»)

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у игрока «Зенита».

Ранее «Зенит» прервал аренду Матвея Бардачева в «Урале». Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сообщил , что у 18-летнего защитника «серьезное заболевание».

У Бардачева парализовало часть лица, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, петербургский клуб активно помогает игроку с лечением.

За полгода в «Урале » Бардачев провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт с «Зенитом » рассчитан до конца сезона-2028/29.