Глава Федерации футбола Петербурга о «Зените»: «Уверен, станем чемпионами. Эта трансферная кампания усилит клуб»

Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга уверен в очередном чемпионстве «Зенита».

«За последние годы «Зенит » подтвердил, что он, в принципе, достаточно хорошо осуществляет [трансферную политику], менеджмент достаточно хорош. Поэтому я уверен, что эта трансферная кампания усилит «Зенит». Ну, и в столетие клуба надеюсь и уверен в этом, что мы станем чемпионами.

Поэтому мне кажется, что все те покупки и продажи, которые делает «Зенит», достаточно эффективны. В принципе практика показывает, что сейчас «Зенит» один из лучших клубов в нашей стране, — сказал Александр Бельский.

После 18 туров «Зенит» и «Краснодар» набрали по 39 очков и лидируют в Мир РПЛ , но «быки» опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям.