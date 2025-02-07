«Аль-Наср» Роналду о приглашении на Братский кубок: «Готовы рассмотреть. Нужно найти подходящий момент в календаре»
Коммерческий директор «Аль-Насра» оценил вероятность участия клуба в Братском кубке.
Сыграть в турнире саудовцев пригласил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия – большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность.
Для того чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре «Аль-Насра», подобрать подходящее время и условия для этого», – сказал Жорди Дюранте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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