«Аль-Наср» Роналду о приглашении на Братский кубок: «Готовы рассмотреть. Нужно найти подходящий момент в календаре»

Коммерческий директор «Аль-Насра» оценил вероятность участия клуба в Братском кубке.

Сыграть в турнире саудовцев пригласил председатель совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин.

«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия – большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность.

Для того чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре «Аль-Насра », подобрать подходящее время и условия для этого», – сказал Жорди Дюранте.