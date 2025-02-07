Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)

«Реал Мадрид» нацелился на Вильяма Салиба из «Арсенала».

По информации RMC Sport, 23-летний футболист сборной Франции – приоритетная цель «сливочных» для укрепления обороны.

Однако «Арсенал » не намерен продавать Вильяма , которого считает лучшим защитником мира.

Считается, что лондонцы запросят такую сумму за своего игрока, которая удержит «Мадрид » от сделки. Однако, если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.

Подробная статистика выступлений Салиба – здесь .