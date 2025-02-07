  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)
27

Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)

«Реал Мадрид» нацелился на Вильяма Салиба из «Арсенала».

По информации RMC Sport, 23-летний футболист сборной Франции – приоритетная цель «сливочных» для укрепления обороны.

Однако «Арсенал» не намерен продавать Вильяма, которого считает лучшим защитником мира.

Считается, что лондонцы запросят такую сумму за своего игрока, которая удержит «Мадрид» от сделки. Однако, если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.

Подробная статистика выступлений Салиба – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
logoВильям Салиба
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
1024 января, 14:55
Салиба пропустит 2 недели из-за травмы. Матч с «Сити» 2 февраля под вопросом
320 января, 12:37
«Реалу» интересен Салиба. Мадридцы пока не намерены покупать защитника «Арсенала», но высоко его оценивают (Foot Mercato)
2816 января, 16:02
Салиба о французских клубах в ЛЧ: «В Англии Лигу 1 считают фермерской. Приятно видеть победы наших команд – надеюсь, все они пройдут дальше»
812 декабря 2024, 15:32
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» в финале Кубка лиги, «Барса» отгрузила пять «Валенсии», «Интер» разгромлен, 879-й гол Овечкина, Эмбаппе от Ротенберга, трансфер Саласара в «Зенит» подвис, Джимми Батлер в «Голден Стэйт» и другие новости
332 минуты назад
У «Реала» и «Барсы» 4 игрока забили по 10+ голов в сезоне, у «Атлетико» – 3
256 минут назад
Индзаги про 0:3 с «Фиорентиной»: «Интер» полностью провалил матч, проиграл по всем статьям, не показав того, что обычно показывает на поле»
2сегодня, 02:44
Слот о 4:0 с «Тоттенхэмом»: «Очень хорошая игра «Ливерпуля». Выход в финал на «Энфилде» – самый особенный вечер»
9вчера, 23:28
Флик о 5:0 с «Валенсией»: «Барса» стремится забивать больше – это часть нашего стиля и понимания футбола, таков наш путь. Мы молоды и голодны до побед»
18вчера, 23:11
«Барса» одержала 16 разгромных побед в 35 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 109 голов
42вчера, 22:32
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в 1/2 финала Кубка Испании. Жеребьевка – 12 февраля
34вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» забила 5 голов «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна победил «Осасуну»
205вчера, 22:25
«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию» – 5:0. Ферран сделал хет-трик, у Рафиньи два ассиста
243вчера, 22:19
Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей» и взял 93-й номер в честь гола в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»
36вчера, 22:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу про 0:4 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» не проявил себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош»
320 минут назад
Глушаков о Пьяниче в ЦСКА: «Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. Только начинает понимать, куда он попал»
142 минуты назад
Каборе о «Краснодаре»: «Галицкий акцентировал внимание на игре, но лучше отказаться от стиля ради победы в турнире. В футболе главное – результат»
сегодня, 03:32
«ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции. Клуб из 4-й лиги выбил «Ниццу» в 1/8
сегодня, 03:18
0:5 от «Барсы» – крупнейшее домашнее поражение «Валенсии» в истории Кубка Испании
2сегодня, 02:58
«Ливерпуль» забил 521 гол в Кубке английской лиги – больше всех в истории турнира
4сегодня, 01:40
«Барса» в 16-й раз вышла в 1/2 финала Кубка Испании в XXI веке. У «Атлетика» 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» – по 9
3сегодня, 01:27
У «Барселоны» 8 побед и 2 ничьих после 1:2 от «Атлетико»
4вчера, 22:40
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» победил «Бургуан Жалье» по пенальти
16вчера, 22:17
Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»
10вчера, 21:32
Рекомендуем