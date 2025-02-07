Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)
«Реал Мадрид» нацелился на Вильяма Салиба из «Арсенала».
По информации RMC Sport, 23-летний футболист сборной Франции – приоритетная цель «сливочных» для укрепления обороны.
Однако «Арсенал» не намерен продавать Вильяма, которого считает лучшим защитником мира.
Считается, что лондонцы запросят такую сумму за своего игрока, которая удержит «Мадрид» от сделки. Однако, если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.
Подробная статистика выступлений Салиба – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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