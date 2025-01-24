Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»

Диогу Жота назвал самых сложных защитников.

Нападающего «Ливерпуля» попросили назвать трех защитников, играть против которых было сложнее всего.

«Рюдигер, Салиба, возможно, и Тиаго Силва. Силва очень умный, Салиба – этом сочетание интеллекта и силы, а Рюдигер очень агрессивный», – ответил Жота.