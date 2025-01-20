Салиба пропустит 2 недели из-за травмы. Матч с «Сити» 2 февраля под вопросом
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба выбыл на две недели из-за травмы.
После ничьей с «Астон Виллой» (2:2) главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что «очень обеспокоен» состоянием француза, получившего повреждение. Он уточнил, что более подробная информация станет известна в воскресенье после медицинских обследований.
Исходя из результатов тестов, ожидается, что Салиба будет отсутствовать около двух недель из-за травмы бедра. Вероятно, он пропустит следующие 3 матча «канониров»: с «Динамо» Загреб и «Жироной» в ЛЧ, а также против «Вулверхэмптона» в АПЛ.
Пока неизвестно, будет ли Салиба готов к игре с «Манчестер Сити» 2 февраля.
В этом сезоне центральный защитник провел 20 матчей в АПЛ, отметившись двумя голами. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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