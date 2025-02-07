У Салаха 44 (26+18) очка в 34 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» забил и ассистировал Гакпо в игре с «Тоттенхэмом»
Мохамед Салах совершил 44 результативных действия в 34 матчах сезона.
Сегодня вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти и ассистировал Коди Гакпо в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (2:0, второй тайм).
На счету египетского футболиста 26 забитых мячей и 18 результативных передач во всех турнирах в текущем сезоне.
Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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