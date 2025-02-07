У Салаха 44 (26+18) очка в 34 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» забил и ассистировал Гакпо в игре с «Тоттенхэмом»

Мохамед Салах совершил 44 результативных действия в 34 матчах сезона.

Сегодня вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти и ассистировал Коди Гакпо в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма » (2:0, второй тайм).

На счету египетского футболиста 26 забитых мячей и 18 результативных передач во всех турнирах в текущем сезоне.

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь .