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Томпсону заблокировали вылет из Чили по заявлению беременной девушки. Ранее игрока «Оренбурга» обвиняли в попытке задушить подругу и в нападении на ее мать

У Хорди Томпсона из «Оренбурга» возникли новые проблемы.

Как сообщает Legalbet, 20-летний чилийский атакующий полузащитник не может прибыть на сборы клуба Мир РПЛ.

Томпсону заблокировали вылет из аэропорта в Чили, так как беременная девушка футболиста написала заявление, чтобы Хорди не смог улететь из страны. Юристы, нанятые Томпсоном, пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

«Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера. Скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Оренбурга».

Напомним, что в 2023 году вингера, игравшего за «Коло-Коло», обвинили в попытке убийства девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 2024-м, уже после переезда игрока в Россию, стало известно, что Томпсон набросился на мать подруги – она застала его с 5 проститутками.

В текущем сезоне чилиец сыграл за «Оренбург» в 12 матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Томпсона из «Оренбурга» (это он душил девушку) сняли с самолета в Чили. Все никак не доберется до сборов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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