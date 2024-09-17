«В Чили поработал арбитром матча в женской тюрьме. Неплохо получалось, может, стану судьей. Хотя скорее певцом». Вингер «Оренбурга» Томпсон о будущем
Вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон однажды судил матч в женской тюрьме в Чили.
«Когда я играл за «Коло‑Коло», клуб устроил активность. Мы приехали в женскую тюрьму, девушки играли в футбол, а я работал арбитром. У меня, кстати, неплохо получалось, так что в будущем, может, стану профессиональным судьей.
Хотя скорее певцом, это у меня получается лучше. Когда мы с Джастином Куэро идем в какой‑нибудь ресторан, он открывает телефон с текстом и мы начинаем что‑то петь. У него всегда под рукой есть текст какой‑нибудь новой песни», – сообщил 20-летний чилийский футболист.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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