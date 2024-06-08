Томпсон, которого обвиняли в попытке убийства девушки, набросился на мать подруги – она застала его с 5 проститутками. На игрока «Оренбурга» заявили в полицию
Игрок «Оренбурга» Хорди Томпсон вновь стал участником скандала.
Зимой 19-летний вингер «Коло-Коло» перешел в «Оренбург» на правах аренды с опцией выкупа. В Чили Томпсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.
Теперь, как пишет En Cancha со ссылкой на Maldita Farándula, Томпсон вновь стал участником скандального эпизода.
Как сообщается, мать его подруги сдала Томпсону квартиру в Пеньялолене. Когда она пришла в квартиру, то застала Хорди в кровати с пятью проститутками. Женщина высказала футболисту свое возмущение, и он набросился на нее. Ситуация не усугубилась лишь благодаря вмешательству мужа женщины.
На вингера подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.
«Снисходительность порождает безнаказанность, а безнаказанность ведет к вседозволенности»
Сделал сэлфи с пятёрочкой, разослал друзьям, похвастаться, и хотел лечь спать. И вдруг тёща пришла, снять показания счётчиков - экая незадача.
Я так понимаю, муж женщины вмешался и спровадил жену за порог, а апосля вернулся со словами "Ну, что тут у нас?"🤣
" А можно всех посмотреть?"
🫣