Томпсон, которого обвиняли в попытке убийства девушки, набросился на мать подруги – она застала его с 5 проститутками. На игрока «Оренбурга» заявили в полицию

Игрок «Оренбурга» Хорди Томпсон вновь стал участником скандала.

Зимой 19-летний вингер «Коло-Коло» перешел в « » на правах аренды с опцией выкупа. В Чили предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

Теперь, как пишет En Cancha со ссылкой на Maldita Farándula, Томпсон вновь стал участником скандального эпизода.

Как сообщается, мать его подруги сдала Томпсону квартиру в Пеньялолене. Когда она пришла в квартиру, то застала Хорди в кровати с пятью проститутками. Женщина высказала футболисту свое возмущение, и он набросился на нее. Ситуация не усугубилась лишь благодаря вмешательству мужа женщины.

На вингера подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.