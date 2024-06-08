Томпсон, которого обвиняли в попытке убийства девушки, набросился на мать подруги – она застала его с 5 проститутками. На игрока «Оренбурга» заявили в полицию

Теги премьер-лига Россия происшествия Оренбург Хорди Томпсон Футбол

Игрок «Оренбурга» Хорди Томпсон вновь стал участником скандала.

Зимой 19-летний вингер «Коло-Коло» перешел в «Оренбург» на правах аренды с опцией выкупа. В Чили Томпсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

Теперь, как пишет En Cancha со ссылкой на Maldita Farándula, Томпсон вновь стал участником скандального эпизода.

Как сообщается, мать его подруги сдала Томпсону квартиру в Пеньялолене. Когда она пришла в квартиру, то застала Хорди в кровати с пятью проститутками. Женщина высказала футболисту свое возмущение, и он набросился на нее. Ситуация не усугубилась лишь благодаря вмешательству мужа женщины.

На вингера подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.

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32 комментария
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Нормальный парень, традиционные ценности уважает, надо выкупать.
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Ну вот, как говорится свинья везде грязь найдет, кто-то его оправдывал...
«Снисходительность порождает безнаказанность, а безнаказанность ведет к вседозволенности»
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что там за кровать у его " тещи" , что там кувыркались пять девушек плюс он сам ?))) Шестиспальная ?)
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Ответ Oliver Kromwel
А зачем сразу пять проституток? Две понятно, ну три ещё могу представить. Но пять?
Чилиец без понтов - беспонтовый чилиец!
Сделал сэлфи с пятёрочкой, разослал друзьям, похвастаться, и хотел лечь спать. И вдруг тёща пришла, снять показания счётчиков - экая незадача.
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Ответ Трент Резнор
Нормальный парень, традиционные ценности уважает, надо выкупать.
Так его уже выкупили))
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Не, ну прям нужный осеменитель для страны с проблемной демографией)
Я так понимаю, муж женщины вмешался и спровадил жену за порог, а апосля вернулся со словами "Ну, что тут у нас?"🤣
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Чем не сюжет для нового фильма Тарантино, насилие, проститутки и наркотики тоже наверняка есть.
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теща на зяте зарабатывает. мало того что за деньги квартиру сдает, так еще и ходит контролирует. змея старая!
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Ответ savik-A.M.
что там за кровать у его " тещи" , что там кувыркались пять девушек плюс он сам ?))) Шестиспальная ?)
Да, так и называется : Шестиспальный сексодром. На Амазон продаются 😀
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Сразу с пятью, надо бы его на допинг проверить.
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она сдала ему квартиру? однако
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А тёща точно всех проституток пересчитала?(и когда успела, если он якобы почти сразу набросился на неё) да и где доказательства что это проститутки а не подруги)))
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Красиво отдыхает!
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А зачем сразу пять проституток? Две понятно, ну три ещё могу представить. Но пять?
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Ответ savik-A.M.
что там за кровать у его " тещи" , что там кувыркались пять девушек плюс он сам ?))) Шестиспальная ?)
Теща тоже видать , не без греха )))
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Как скучно я живу
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Здоровье у парня впечатляющие )
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Не с проститутками, а с фанатками Оренбурга!
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А в чем криминал?
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Сразу с пятью, надо бы его на допинг проверить.
Он просто спросил у их "менеджера":
" А можно всех посмотреть?"
🫣
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Парень отрывается по Чёрному)) Кстати, а что делала эта тётка в квартире игрока? Или он у неё в примаках живёт?))
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Ответ Трент Резнор
Нормальный парень, традиционные ценности уважает, надо выкупать.
)))))))))))))
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Ответ Kit244098
Парень отрывается по Чёрному)) Кстати, а что делала эта тётка в квартире игрока? Или он у неё в примаках живёт?))
" сдала Томпсону квартиру"
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Ответ Oliver Kromwel
А зачем сразу пять проституток? Две понятно, ну три ещё могу представить. Но пять?
Оптом дешевле, видимо )
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Ответ Oliver Kromwel
А зачем сразу пять проституток? Две понятно, ну три ещё могу представить. Но пять?
Они в гости к нему ходят всей дружной компанией
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Ответ Трент Резнор
Нормальный парень, традиционные ценности уважает, надо выкупать.
Ну , если с пятью в кровати , то - да , однозначно , надо брать )
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😦
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Он полгода в Оренбурге играл? Значит, скоро у местных Наташ появятся пара-тройка маленьких чилийских перчиков.
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Надеюсь, клуб не будет впрягаться. Вечно не так все делаем.
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Чилийские бабули тоже всех девушек проститутками называют ?
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