«В России намного спокойней, чем в Чили. Там могут похитить ребенка с детской площадки и требовать выкуп. Здесь я никогда не закрываю машину». Томпсон о жизни в Оренбурге

Хорди Томпсон считает, что в России безопаснее, чем в Чили.

Чилийской полузащитник перешел в «Оренбург» в конце января. Клуб арендовал игрока у «Коло‑Коло» с правом выкупа, а в июне выкупил его контракт.

«Меня часто спрашивают друзья и знакомые про жизнь в России и Оренбурге. И я всегда говорю, что город отличный. Когда только приехал, конечно, было тяжеловато. Но первое впечатление часто бывает обманчиво, и потом место раскрывается совершенно по‑другому.

Сначала мне казалось, что люди в России очень закрытые, не такие, как в Чили. В Латинской Америке мы при встрече обнимаемся, всегда зовем друг друга в гости. И первое время мне казалось, что здесь такого нет. Но на самом деле здесь все также, как и у нас.

Я однажды потерял паспорт, вернулся на следующий день, а он все еще там. Или как‑то забыл телефон в ресторане в Оренбурге, вернулся на следующий день, а он там! В Чили такое просто невозможно представить. Это невероятно, впечатляюще.

Или вот такой пример: я паркую в Оренбурге машину и никогда ее не закрываю. Просто знаю, что ничего с ней не произойдет пока меня нет. Очень смешно, что мой личный тренер Рене , который недавно приехал в Оренбург, постоянно говорит мне: «Закрой машину, закрой машину!» Он не понимает, как ее вот так просто можно оставить на улице. Но в Оренбурге все очень спокойно. Правда, сейчас я об этом вам рассказал и теперь всё‑таки буду закрывать машину. Мало ли что.

Но вот что действительно привлекло мое внимание. В Оренбурге в 8 часов вечера дети на улице спокойно играют, общаются с друзьями. Родители гуляют с детьми в парках, даже когда темно. В Латинской Америке такое представить просто невозможно. В плане безопасности в России намного спокойней. В Чили легко могут похитить ребенка с детской площадки, а потом требовать с родителей выкуп. Поэтому у нас в стране никто не рискнет выходить гулять так поздно, случиться может все что угодно», – сказал Томпсон в эфире программы «Наши иностранцы» на канале «Матч Премьер».