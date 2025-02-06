Пепе о Роналду в ранние годы: «В «Спортинге» перед 2-й тренировкой был час отдыха. Слышу, хлопает дверь, день, второй, выглядываю – он выходит из комнаты, ест грушу и говорит: «Я в зал, пойдешь со мной?»

Пепе рассказал о ранних футбольных годах Криштиану Роналду.

– Вы когда-нибудь представляли, тренируясь вместе в тот момент, думаю, в Алкошете, что оба внесете такой большой вклад в футбол и оставите след в европейском футболе и в национальной сборной?

– Ну, мы просто шли за своей мечтой. Это забавно. Мы были на предсезонных сборах, у нас было по две тренировки в день, и те, кто был в академии «Спортинга», знают, какие там комнаты. Там один вход, а потом комнаты делятся на две. Я, кстати, жил в академии рядом с Криштиану .

В первый день у нас была тренировка утром, потом обед, а после обеда был час отдыха перед второй тренировкой. Она начиналась в четыре или пять часов, и где-то в два с половиной я постоянно слышал, как хлопает дверь. Один день, второй... На третий день я решил посмотреть, что происходит. Выглядываю – а он выходит из комнаты, ест грушу и говорит: «Я в зал, пойдешь со мной?» [смеется]. А я такой: «Что?..».

И вот, это уже тогда показывало, чего он хотел добиться. Многие могут сказать, что все из-за удачи, но нет – это упорный труд и огромная самоотдача. И с того момента началась наша дружба.

– Первая встреча на поле между вами произошла в сезоне-2002/03 – две победы «Спортинга» над «Маритиму». Ты был на поле, и он тогда не забил. Помнишь, насколько тяжело было против него играть?

– Да, он только начинал, а у меня уже было несколько матчей за «Маритиму». Он был новичком, но уже настоящей сенсацией чемпионата. Все ждали, когда он выйдет на поле, из-за его дерзости, уверенности в себе, смелости в игре против соперников. И, конечно, он был очень физически силен для своего возраста, – сказал бывший защитник «Реала ».