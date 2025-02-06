Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Саудовская лига отличается от АПЛ лишь скоростями. Криштиану не так быстр, как раньше, но оказывает влияние на других игроков»
Пирс Морган оценил влияние Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.
«Они привлекают молодежь, потому что понимают, что на самом деле разница по сравнению с Премьер-лигой лишь в темпе игры.
Очевидно, Роналду уже не так быстр, как раньше. Его партнер по «Аль-Насру» Мане не так быстр, как раньше. Они выделяются не скоростью, а интеллектом и, как я думаю, влиянием, которое они оказывают на других игроков.
Ребята говорили мне, что сделал министр спорта Саудовской Аравии в первый же день, когда Роналду перешел в «Аль-Наср». Он просто предоставил ему раздевалку, контроль над игроками и сказал, что теперь все будет именно так», – сказал телеведущий.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: talkSPORT
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