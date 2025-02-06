Агент Малкома о «Зените»: «Нет переговоров о переходе и никакого предложения на данный момент»

Агент Малкома сообщил, что переговоров о возвращении игрока в «Зенит» сейчас нет.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб вел переговоры с «Аль-Хилалем», но не договорился об условиях трансфера бразильского вингера.

Кроме того, сам представитель футболиста ранее заявил : «Возвращение Малкома в «Зенит»? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчет Малкома».

«На данный момент переговоров о переходе Малкома в «Зенит» нет. Никакого предложения нет», – сказал агент Луис Фернандо Гарсия.

«Информация по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли». Медведев о возвращении вингера в «Зенит»