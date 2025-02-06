Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»

Клаудио Раньери высказался о поражении от «Милана» в Кубке Италии.

«Рома » уступила миланцам (1:3) в 1/4 финала турнира.

– Что не сработало?

– Прежде чем что-то сказать, я хотел бы поздравить «Милан», команду отличного качества: они закрыли нас в первой половине первого тайма, мы не были настолько готовы к контратакам, и мы не должны были пропускать голы таким образом.

Во второй половине первого тайма мы создали много, а затем они забили такой же гол, который мы пропустили в чемпионате: я говорил трем защитникам быть осторожными при контратаках.

Я доволен игрой команды, не могу их ни в чем упрекнуть: было несколько ошибок, но команда боролась до конца. Мы сделали счет 2:3, и это было бы здорово (гол римлян не был засчитан – Спортс’‘): «Милан » мог бы вспомнить «Интер », – отметил главный тренер римского клуба.