Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
Пирс Морган оценил игру Криштиану Роналду за «Аль-Наср».
«На прошлой неделе я съездил в Саудовскую Аравию и побывал на одном из его матчей. Посмотрите на игру Роналду в «Аль-Насре» – он играет перед 16-20 тысячами болельщиков в лиге, которая, очевидно, не входит в тройку или четверку лучших в мире на данный момент.
Его голод, страсть, злость после незасчитанного гола и неназначенного пенальти, разговоры с партнерами, драйв, целеустремленность, трудовая этика, уровень физической подготовки, который он все еще держит – это действительно невероятно», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Пирс Морган: «Роналду хочет выиграть лигу, он не любит быть 2-м, 3-м, 4-м. «Аль-Наср» сейчас не так хорош, как Криштиану бы хотелось – нужны новые игроки, чтобы помочь ему»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TalkSport
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