Роналду хотел бы сыграть с сыном: «Но это скорее в его руках, чем в моих. Он пойдет своим путем, и я буду им гордиться, какой бы ни была его профессия. Я не одержим этим»
Криштиану Роналду рассказал о желании сыграть с сыном.
«Я бы хотел, но это не то, что не дает мне спать по ночам. Посмотрим. Это скорее в его руках, чем в моих.
Годы идут, и однажды Кришу придется покинуть футбол. Но я не одержим этим вопросом. Он пойдет своим путем, и я буду гордиться им, какой бы ни была его профессия.
Если он будет играть – супер, если нет – ну, мы пытались, однако это не станет проблемой», – отметил 40-летний нападающий «Аль-Насра» в интервью Canal 11.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: O Jogo
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