Инфантино поздравил Роналду с 40-летием: «Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели. Надеюсь увидеть тебя на ЧМ»

Джанни Инфантино поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.

5 февраля нападающему «Аль-Насра » и сборной Португалии исполнилось 40 лет.

«Дорогой Криштиану, поздравляю с днем рождения! Одного из величайших спортсменов, которых видел мир.

Настоящий посол футбола, ты подарил нам столько незабываемых моментов – голы, трофеи, страсть, стремление к победе, преданность делу, самоотдачу, а также то, что ты стал двукратным обладателем титула лучшего игрока мира по версии ФИФА 👏!

Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели с потрясающим позитивным настроем и невероятной энергией. Спасибо за твой вклад в нашу игру, наслаждайся этим особенным днем, и я надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира в следующем году 🤗» – написал президент ФИФА.