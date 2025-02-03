  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о переходе в Азию: «Сейчас нам было бы лучше играть там, могли бы попадать на ЧМ и в местную ЛЧ. Но все надо взвесить и обсудить, спонтанно все не решается»
32

Канчельскис о переходе в Азию: «Сейчас нам было бы лучше играть там, могли бы попадать на ЧМ и в местную ЛЧ. Но все надо взвесить и обсудить, спонтанно все не решается»

Андрей Канчельскис рассказал, стоит ли России переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азию? Это очень серьезный вопрос, потому что все надо тщательно рассматривать. Не зная всей подноготной и течений, которые могут возникнуть, если мы гипотетически перейдем в Азию. Тут надо все учесть и просмотреть, а это очень серьезная работа. Сейчас не смогу сказать, нужно нам переходить в Азию или нет.

Россия – часть европейского футбола. Мы здесь всю жизнь играли, поэтому и считаемся европейской частью. Гипотетический переход в Азию – шаг назад? Нужно учитывать все нюансы: сколько лет мы еще не будем играть в Европе, в какое время мы вернемся, какие у нас шансы. А спонтанно все не решается.

В данный момент, конечно, нам было бы лучше, если бы играли в азиатской лиге. Могли бы попадать на чемпионаты мира и в местную Лигу чемпионов, но все надо взвесить и внимательно обсудить», – сказал бывший бывший футболист «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoчемпионат мира
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Файзуллаев заявил, что ЦСКА борется за чемпионство: «Два года назад стали вторыми, хотя зимой были пятыми-шестыми. Мы можем это сделать»
311 минут назад
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
2534 минуты назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
735 минут назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
1344 минуты назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
3254 минуты назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
57 минут назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
31сегодня, 18:51
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
49сегодня, 18:40
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
457сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
33сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Личка о Бителло вне заявки на матч с «Краснодаром»: «Это не дисциплинарные меры. Мы пообщались, рассчитываю на него»
1 минуту назад
Пьянич о продлении контракта: «Я счастлив в ЦСКА, мне нравится Москва, поговорим об этом в конце сезона. Моя цель – помочь клубу, передать опыт молодым игрокам»
1 минуту назад
«Атлетико» – «Хетафе». Альварес и Гризманн играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
19 минут назад
Николич о поражении от «Зенита»: «Тяжелая игра – много фолов, движения. Не понравилось, что ЦСКА пропустил на последних секундах – нужно больше ответственности»
10 минут назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Байер» сыграет с «Кельном» в среду
211 минут назадLive
Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»
1019 минут назад
Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
119 минут назад
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов и Хвича в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10, Спортс’’ покажет игру
120 минут назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
34 минуты назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
250 минут назад
Рекомендуем