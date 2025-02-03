Канчельскис о переходе в Азию: «Сейчас нам было бы лучше играть там, могли бы попадать на ЧМ и в местную ЛЧ. Но все надо взвесить и обсудить, спонтанно все не решается»

Андрей Канчельскис рассказал, стоит ли России переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азию? Это очень серьезный вопрос, потому что все надо тщательно рассматривать. Не зная всей подноготной и течений, которые могут возникнуть, если мы гипотетически перейдем в Азию. Тут надо все учесть и просмотреть, а это очень серьезная работа. Сейчас не смогу сказать, нужно нам переходить в Азию или нет.

Россия – часть европейского футбола. Мы здесь всю жизнь играли, поэтому и считаемся европейской частью. Гипотетический переход в Азию – шаг назад? Нужно учитывать все нюансы: сколько лет мы еще не будем играть в Европе, в какое время мы вернемся, какие у нас шансы. А спонтанно все не решается.

В данный момент, конечно, нам было бы лучше, если бы играли в азиатской лиге. Могли бы попадать на чемпионаты мира и в местную Лигу чемпионов, но все надо взвесить и внимательно обсудить», – сказал бывший бывший футболист «Манчестер Юнайтед».