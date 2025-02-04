Александр Мостовой: «Российскому футболу не надо в Азию. Мы являемся частью Европы! Нельзя прыгать туда-сюда»
Александр Мостовой считает, что России не нужно переходить в Азиатскую конфедерацию.
«На тему перехода в Азию мы разговариваем уже два года, и я один из первых сказал, что нам туда не надо.
Во-первых, не факт, что нас туда возьмут. И что нам, в Африку проситься?!
А во-вторых, что нам там делать? Еще, уже с другой стороны: мы же потом никогда не вернемся в Европу, нельзя же туда-сюда прыгать.
Поэтому я остаюсь при своем мнении: российскому футболу не надо уходить в Азию, а стоит оставаться и ждать, когда все это закончится.
Мы – Россия, страна с большим населением. И мы являемся частью Европы!» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем