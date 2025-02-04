Александр Мостовой: «Российскому футболу не надо в Азию. Мы являемся частью Европы! Нельзя прыгать туда-сюда»

Александр Мостовой считает, что России не нужно переходить в Азиатскую конфедерацию.

«На тему перехода в Азию мы разговариваем уже два года, и я один из первых сказал, что нам туда не надо.

Во-первых, не факт, что нас туда возьмут. И что нам, в Африку проситься?!

А во-вторых, что нам там делать? Еще, уже с другой стороны: мы же потом никогда не вернемся в Европу, нельзя же туда-сюда прыгать.

Поэтому я остаюсь при своем мнении: российскому футболу не надо уходить в Азию, а стоит оставаться и ждать, когда все это закончится.

Мы – Россия, страна с большим населением. И мы являемся частью Европы!» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.