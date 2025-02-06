Консейсау о Феликсе и Хименесе после 3:1 с «Ромой»: «Они усвоили все мгновенно, Жоау забил красивый гол»

Сержиу Консейсау доволен дебютом Жоау Феликса и Сантьяго Хименесе за «Милан».

Тренер «россонери» высказался после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой» (3:1), в котором Феликс забил с передачи Хименеса.

«Мы играем каждые три дня, у нас мало времени [для тренировок], но игроки умны и принимают то, что мы пытаемся донести.

Также я рад за Жоау и Сантьяго, они усвоили все мгновенно, Жоау забил красивый гол.

Мы вышли в полуфинал, но, чтобы выиграть трофей, предстоит провести еще три матча. Сейчас думаем об «Эмполи», в Серии А у нас проблемы, и мы надеемся, что будем показывать стабильные результаты», – сказал Консейсау.