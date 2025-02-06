Феликс забил за «Милан» в первом матче после перехода из «Челси» – «Роме». Ему ассистировал Хименес

Жоау Феликс забил гол в первом матче за «Милан».

Полузащитник «россонери» поразил ворота «Ромы» в 1/4 финала Кубка Италии (3:1, второй тайм).

Это первая игра португальского футболиста за «россонери» после перехода из «Челси» на правах аренды. Ему ассистировал другой новичок команды – Сантьяго Хименес .

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.