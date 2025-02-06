Феликс забил за «Милан» в первом матче после перехода из «Челси» – «Роме». Ему ассистировал Хименес
Жоау Феликс забил гол в первом матче за «Милан».
Полузащитник «россонери» поразил ворота «Ромы» в 1/4 финала Кубка Италии (3:1, второй тайм).
Это первая игра португальского футболиста за «россонери» после перехода из «Челси» на правах аренды. Ему ассистировал другой новичок команды – Сантьяго Хименес.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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