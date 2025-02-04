«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА

«Зенит» подпишет Родриго Саласара в ближайшее время.

«Р-Спорт » сообщает, что полузащитник «Браги», который, как сообщалось ранее, успешно прошел медосмотр для «Зенита », присутствует на матче команды с ЦСКА в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ .

Ожидается , что контракт с 25-летним уругвайцем будет подписан в ближайшие дни. «До конца трансферного окна состав клуба из Санкт-Петербурга пополнят один или два игрока», – сообщил источник.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит 15+5 млн евро .