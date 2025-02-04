«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
«Зенит» подпишет Родриго Саласара в ближайшее время.
«Р-Спорт» сообщает, что полузащитник «Браги», который, как сообщалось ранее, успешно прошел медосмотр для «Зенита», присутствует на матче команды с ЦСКА в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.
Ожидается, что контракт с 25-летним уругвайцем будет подписан в ближайшие дни. «До конца трансферного окна состав клуба из Санкт-Петербурга пополнят один или два игрока», – сообщил источник.
Ранее стало известно, что сумма трансфера составит 15+5 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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