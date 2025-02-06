«Ньюкасл» сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги

Определился один из финалистов Кубка английской лиги.

Дважды обыграв «Арсенал » со счетом 2:0, в решающий матч турнира прошел «Ньюкасл ».

На заключительной стадии команда Эдди Хау встретится с «Ливерпулем » либо «Тоттенхэмом ». Первая игра в этой паре завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Финал Кубка лиги пройдет 16 марта.