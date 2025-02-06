«Ньюкасл» сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги
Определился один из финалистов Кубка английской лиги.
Дважды обыграв «Арсенал» со счетом 2:0, в решающий матч турнира прошел «Ньюкасл».
На заключительной стадии команда Эдди Хау встретится с «Ливерпулем» либо «Тоттенхэмом». Первая игра в этой паре завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».
Финал Кубка лиги пройдет 16 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
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