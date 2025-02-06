Матч «Байер» – «Кельн» прерывался на 10 минут из-за файер-шоу фанатов гостей. Леверкузенцы пропустили на 10-й добавленной к первому тайму
Матч «Байер» – «Кельн» прерывался из-за файер-шоу, устроенного болельщиками.
Команда под руководством Хаби Алонсо принимает клуб из Кельна (1:2, второй тайм) в четвертьфинале Кубка Германии.
На второй минуте главный арбитр Франк Вилленборг принял решение приостановить игру по причине сильного задымления на поле. Это произошло из-за файер-шоу, которое устроили болельщики «Кельна» перед началом матча.
Игра возобновилась через 10 минут, судья добавил столько же к основному времени первого тайма. На 10-й компенсированной минуте «Кельн» открыл счет – отличился форвард Дэмион Даунс.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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