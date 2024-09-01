Тренера «Лейпцига» Розе посадили на место болельщика «Байера» после удаления: «Фанат сел на ступени, мы мило пообщались о происходящем на поле»

Тренер «Лейпцига» Марко Розе занял место фаната «Байера» после удаления.

Немецкий специалист был удален в выездном матче против « » (3:2), он получил две желтые карточки на 26-й минуте игры за неспортивное поведение.

«Я пять раз сказал [арбитру], что со стороны Та был фол. Он не отреагировал на это. За это я получил желтую. Тогда я произнес: «Давай поговорим». Именно поэтому я получил вторую желтую карточку.

Это было слишком эмоционально с моей стороны, мне нужно к этому привыкнуть. Так что беру вину на себя, рефери отреагировал правильно.

Хозяева были достаточно любезны, чтобы найти для меня место на трибунах. Но там сидели отец с сыном. Им сказали, что они должны уйти. Но я не хотел, чтобы они пересаживались.

Один из них любезно сел на ступени, чтобы освободить мне место. Мы мило пообщались о происходящем на поле и вместе наблюдали, как [« »] открыл счет. Для меня это был новый опыт. Но они были очень гостеприимны», – рассказал главный тренер « ».

Отмечается, что стал первым специалистом, которого удаляли дважды после введения желтых карточек для тренеров Бундеслиги в 2019 году. В 2021 году он заработал красную карточку в матче против «Баварии».