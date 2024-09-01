Тренера «Лейпцига» Розе посадили на место болельщика «Байера» после удаления: «Фанат сел на ступени, мы мило пообщались о происходящем на поле»

Теги Байер бундеслига Германия Марко Розе судьи болельщики РБ Лейпциг стадионы Джонатан Та Футбол

Тренер «Лейпцига» Марко Розе занял место фаната «Байера» после удаления.

Немецкий специалист был удален в выездном матче против «Байера» (3:2), он получил две желтые карточки на 26-й минуте игры за неспортивное поведение.

«Я пять раз сказал [арбитру], что со стороны Та был фол. Он не отреагировал на это. За это я получил желтую. Тогда я произнес: «Давай поговорим». Именно поэтому я получил вторую желтую карточку.

Это было слишком эмоционально с моей стороны, мне нужно к этому привыкнуть. Так что беру вину на себя, рефери отреагировал правильно.

Хозяева были достаточно любезны, чтобы найти для меня место на трибунах. Но там сидели отец с сыном. Им сказали, что они должны уйти. Но я не хотел, чтобы они пересаживались.

Один из них любезно сел на ступени, чтобы освободить мне место. Мы мило пообщались о происходящем на поле и вместе наблюдали, как [«Байер»] открыл счет. Для меня это был новый опыт. Но они были очень гостеприимны», – рассказал главный тренер «Лейпцига».

Отмечается, что Розе стал первым специалистом, которого удаляли дважды после введения желтых карточек для тренеров Бундеслиги в 2019 году. В 2021 году он заработал красную карточку в матче против «Баварии».

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9 комментариев
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В смысле,им сказали, что они должны уйти?)
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«Им сказали, что они должны уйти». То есть люди купили билеты, а их просто так хотели выгнать со своих мест?
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Ответ Золотая бутса
Традиции Венгера всегда актуальны
Только ему никто в Траффорде места не уступал, но именно из-за этого та стойка и стала легендарной)
+9
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+9
Традиции Венгера всегда актуальны
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Ну это же не Соболев, с ним можно и посидеть - прокомментировали фанаты Байера
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Вообще очень не красивая ситуация,отец за свои купил билеты что бы сводить сына на футбол подержать любимую команду и тут им свой же клуб говорит уходите со своего места и причём судя по тому что отец сел на ступеньку другое место им не дали,и кстати разве при удаление гт он не уходит в вип ложу?
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Ответ jzx8
В смысле,им сказали, что они должны уйти?)
Ага, беспредел какой-то)
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Лол, чел получил первую жёлтую за попытку поправить судью без наездов и оскорблений. Не вижу здесь неспортивного поведения и повода давать эту жёлтую
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Ответ jzx8
В смысле,им сказали, что они должны уйти?)
Права человека и потребителя видимо в Европе это просто буковки из постов всяких Яшиных)) тут человека попросили исчезнуть по хорошему хоть, а во Франции, Англии и Бельгии просто дубинками лупят женщин и собак натравливают😅
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